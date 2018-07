Hubschrauber-Polizeieinsatz: Täter in Haft.

Bei einer Auseinandersetzung in Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd soll ein 23-Jähriger seinen Vater in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer an der Hand verletzt haben (NÖN.at hatte berichtet). Der junge Mann flüchtete danach mit einem Pkw. Er wurde am Sonntag gegen 5.00 Uhr festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert, sagte Polizeisprecher Heinz Holub am Montag auf Anfrage.

Der 50-jährige Vater erlitt zwei leichte Schnittwunden am linken Zeigefinger. Weitere Erhebungen seien im Laufen, teilte der Sprecher mit. Bei der Suche nach dem Verdächtigen stand - wie berichtet - ein Polizeihubschrauber im Einsatz.