Die Faschingsgilde Haugschlag, die seit 1996 aktiv ist, spendete in all den Jahren bereits um die 40.000 Euro. Jetzt erhielt die Pfarre Haugschlag eine Spende für das Läutwerk der Sterbeglocke.

Die Faschingsgilde in Haugschlag hat vor 25 Jahren den alten Brauch des Faschingsumzugs wiederbelebt. Die Närrinnen ziehen dabei durch die Gemeinde und sammeln für den guten Zweck. So konnten im Laufe der Jahre rund 12.000 Euro an die Volksschule und den Kindergarten in Haugschlag, an das Rote Kreuz Litschau, an die Dorfjugend und die Feuerwehr Haugschlag übergeben werden.

Ebenfalls von den Damen der Faschingsgilde organisiert wurden die „Suppenessen“ und „Kaffee und Kuchen“ im Pfarrhof Haugschlag. Seit dem Jahr 2004 konnte damit für die Pfarre Haugschlag der beachtliche Betrag von insgesamt 27.940 Euro für diverse Projekte zur Verfügung gestellt werden.

Heuer wurden zusätzlich für das Läutwerk der Sterbeglocke in der Pfarrkirche Haugschlag 1.825 Euro gespendet. Margaretha Reisner, eine „Närrin“ der ersten Stunde und treibende Kraft in der Faschingsgilde Haugschlag, setzt sich nun kurz vor ihrem 84. Geburtstag zur Ruhe. Sie wünscht sich, dass die Faschingsumzüge und die Aktivitäten im Pfarrhof bestehen bleiben und von der nächsten Generation der Närrinnen weitergeführt werden.