Großgemeinde Schrems: 50 Jahre gemeinsame Sache

Das 50-jährige Jubiläum der Großgemeinde Schrems – heute einwohnerstärkste Gemeinde im Gmünder Bezirk – wurde am 5. Juni mit einem Fest am Vereinsberg und „Preisen wie anno dazumal“ gebührend gefeiert.

Für musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Schrems, für das kulinarische Wohl hat sich der ASV zur Verfügung gestellt. Für die Besucher war ein großes Zelt aufgebaut, und in der Gloriette waren die Musiker und Ehrengäste untergebracht – darunter Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, die Abgeordneten Margit Göll, Josef Wiesinger und Martina Diesner-Wais, seitens der Bezirkshauptmannschaft Markus Peham, sowie Stadt- und Gemeinderäte.

In den Grußworten wurde immer wieder auf die Herausforderung im Zuge der Gemeinde-Zusammenlegung mit allen Problemen und Bedenken eingegangen. Tenor: In Summe habe sich das gemeinsame Projekt in den 50 Jahren sehr bewährt.

Durch Bürgermeister Peter Müller wurden auch besondere Verdienste um die Stadtgemeinde durch Ehrenzeichen gewürdigt – darunter sein Vorgänger Karl Harrer, der sein Amt im Vorjahr nach jahrzehntelangem politischem Einsatz für die Stadt Schrems und den Bezirk niedergelegt hatte und zuletzt erst wie berichtet mit der Florianiplakette des Bundesfeuerwehr-Verbandes geehrt wurde. Ebenfalls geehrt wurden der Ehrenfeuerwehrkommandant von Kottinghörmanns Erhard Koppensteiner sowie seine Kameraden von Wehren im Gemeindegebiet Walter Bauer, Franz Binder, Markus Fraisl, Markus Kalch-Falkner, Walter Preissl und Reinhold Zeller, und der im Winter zurückgetretene frühere Gemeinderat Franz Brantner.

Pfarrer Herbert Schlosser segnete im Zuge dieser Feierlichkeit die neue Fahne mit Stadtwappen, ehe zum gemütlichen Teil übergegangen wurde.

