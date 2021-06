Wirt Josef Hag: 60 Jahre und kein bisschen älter .

Ein bekannter Gmünder wurde 60: Der beliebte Gastwirt Josef Hag vom Stadtwirtshaus „Hopferl“ feierte seinen runden Geburtstag. Am Dienstag - dem Tag, an dem das Lokal Ruhetag hat, lud Hag das gesamte Hopferl-Personal zu einem Grillnachmittag ein. Zur großen Überraschung des Chefs ließen sich die Mitarbeiter etwas Besonderes einfallen: eine rustikale Bank für die Terrasse wurde in Auftrag gegeben, ein Transparent bemalt und eine Rede vorbereitet.