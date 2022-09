Neue Hingucker für Hirschenwies

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Bürgermeisterin Margit Göll konnte unter den zahlreichen Ehrengästen auch den zweiten Landtagspräsidenten Karl Moser in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßen. In Vertretung des Bezirkshauptmannes war Markus Peham gekommen. Die Gemeinde Moorbad Harbach lege großen Wert auf beste Ortsbildgestaltung, betonte Margit Göll. So wurde zuletzt der Dorfplatz von Hirschenwies neugestaltet und am Fernblick Hirschenstein einige touristische Erneuerungen vorgenommen.

Dazu seien etwa 100.000 Euro investiert worden, die von Land NÖ und Europäischer Union gefördert wurden, erklärte Göll. Nach den Festansprachen der Ehrengäste wurde der Dorfplatz von Pfarrer Rudolf Pinger gesegnet. Für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten sorgte die Trachtenkapelle Moorbad Harbach.

