Tiersegnung in Langschwarza

Die Reiterinnen vom „Haus der Pferde“ luden am 5. November zu einer Pferdesegnung. 18 Pferde, darunter auch welche vom Nachbargestüt Kalch, waren mit ihren Besitzern dabei, und auch Hunde erhielten von Diakon Herbert Böhm den Segen. Die Idee stammte von Daniela Schuh und einer Reitkollegin, erstere nahm die Organisation in die Hand. Sie verteilte auch Karottenstücke und Erinnerungsbänder an die Pferde. Nach dem Schlusssegen verabschiedeten sich die Pferdebesitzer mit ihren Tieren und kehrten in ihr Gestüt zurück.

Daniela Schuh freute sich über die zahlreiche Teilnahme, bedankte sich bei allen und vor allem bei Diakon Böhm sowie den beiden Ministranten und denkt daran, wieder einmal eine solcher Festlichkeit zu organisieren.