Benefiz-Konzert mit Wigger in Gmünd

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Das erste Mal findet am 14. April um 19 Uhr im Palmenhaus ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Ferien ohne Handicap“ statt.

Der Verein unter der Leitung von Birgit Stoifl organisiert Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen, damit die Angehörigen ein paar Tage durchatmen können. Was die Betreuer vor Ort leisten, ist bewundernswert und vor allem unterstützenswert.

Die durch ihre impulsive Spielart am Klavier bekannte Komponistin, Pianistin und ehemalige Direktorin der Klanghütte, Ulli Wigger, führt an dem Abend durch ihr musikalisches Schaffen. Die studierte Klassikerin ist in vielen Musikrichtungen zu Hause, von Klassik, über Pop, Rock, Boogie, Rock’n‘Roll bis hin zur Filmmusik produziert sie ihre Musik selbst. Mit dabei ist auch Alexandra Mair, studierte Sängerin und Gesangs-Pädagogin, die mit Wigger gemeinsam komponierte Lieder singen will.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.