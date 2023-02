Zahlreiche Kinder beim Maskenball in Eibenstein

Michael Bierbach war mit dem Besuch sehr zufrieden, die zahlreichen Kinder jeden Alters konnten sich so richtig austoben und Spaß haben, während die Eltern und Verwandten an den Tischen saßen. Im Saal des Gasthauses waren von Bierbach und seinem Team Berge von Konfettis und Girlanden am Boden verstreut – den Kleinen bereitete es ein richtiges Vergnügen, hindurch zu laufen.

