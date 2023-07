Sechs Kirchen öffnen bei „Übergänge-Přechody“ die Pforten

„Übergänge-Přechody“, das von Thomas Samhaber und Brigitte Temper-Samhaber mit ihrem Team organisiert wird, verspricht auch heuer eine Fülle an Veranstaltungen an verschiedenen Plätzen in Gmünd und České Velenice, die nur durch die Lainsitz und die 1920 sowie 1945 gezogene Grenze getrennt sind.

Zum ersten Mal werden bei „Übergänge-Přechody“ sechs Kirchen, die nicht weit voneinander liegen und alle eine ganz unterschiedliche Geschichte erzählen, als Spielorte genutzt. „Dabei handelt es sich um eine kleine Dorfkirche, um ein gotisches Architekturjuwel, um die evangelische Jahrhundertwende-Kirche, um die kubistische Kirche aus der Zeit der ersten Tschechoslowakischen Republik oder um die als Mahnmal gegen den kommunistischen Osten errichtete 1950er Jahr Kirche. Dazu wird die halbverfallene Kirche in Zuggers, die nun wieder liebevoll renoviert wird, zum Konzertraum“, verrät Thomas Samhaber. Diese sechs Kirchen sind am 29. und 30. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und frei zugänglich.

Robert Menasse lädt im Rahmen von „Übergänge-Přechody“ zu einer EU-Diskussion in den Gmünder Schlosspark. Foto: K. Schulz

Ein weiterer Höhepunkt ist die Diskussion am 30. Juli um 16 Uhr im Gmünder Schlosspark. Dabei lädt Robert Menasse zum Gespräch über die Idee, die Krisen und die Zukunft der EU unter dem Motto „Europa - aber wirklich!“. Gesprächspartner sind Sarah Wiener, Abgeordnete zum Europäischen Parlament (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz) und Othmar Karas, Erster Vizepräsident und Abgeordneter des Europäischen Parlaments (Fraktion der Europäischen Volkspartei/Christdemokraten).

Bereits am Samstag sorgt das polnische Figurentheater Klinika lalek um 22 Uhr im Schlosspark mit ihren Riesenpuppen für ein eindrucksvolles Theaterstück über „Gulliver“. Am Sonntag Vormittag kann man diese Puppen aus der Nähe bewundern. Das „Ethno Comtemporary Ballet aus der Ukraine gastiert am Freitag um 16 Uhr im Centrum Fenix in České Veleniceund am Samstag um 19 Uhr im Gmünder Schlosspark mit ihren zeitgenössischen Tänzen, die mit Elementen aus der ukrainischen Folklore und dem Ballett verbinden, auftreten. Das Ensemble wurde 2018 in Charkiw gegründet und befindet sich seit dem Krieg auf der Flucht. In Südböhmen fand es am Theaterhof Divadlo Continuo Aufnahme und künstlerischen Halt.