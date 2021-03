Das Schrammel.Klang.Festival wird bei seiner 15. Auflage erstmals an zwei Wochenenden stattfinden. Von 9. bis 11. und 16. bis 18. Juli ist in Litschau (Bezirk Gmünd) rund um den Herrensee ein vielfältiges Programm geplant. Die Zahl der Karten wurde zwar pro Tag um weniger als die Hälfte reduziert, die Abendkonzerte jedoch verlängert, teilten die Veranstalter am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Neuerungen gehen auf die während des Corona-Sommers gesammelten Erfahrungen der vergangenen Festivalausgabe zurück. "Für viele war die Verringerung der Zuschauermenge höchst erfreulich und erinnerte auch uns an die Anfänge des Festivals", berichtete Gründer Zeno Stanek. Tickets seien ab sofort auf der Webseite verfügbar.

Wie gewohnt sollen am Schrammel.Pfad neun Bühnen bespielt werden. Auch Matineen, die Nachtwanderung, der Schrammel.Express und Workshops stehen weiterhin auf dem Programm. Als Highlights wurden Auftritte der Gesangskapelle Hermann und von Folksmilch, Fanfare Ciocarlia, Kollegium Kalksburg, Velvet Elevator sowie den Strottern angekündigt.

( S E R V I C E - 15. Schrammel.Klang.Festival von 9. bis 11. und 16. bis 18. Juli in Litschau rund um den Herrensee. www.schrammelklang.at )