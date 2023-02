Großeinsatz mit fast 200 Beteiligten: Brandursache noch unklar

Am Tag vor dem geplant gewesenen Volksrodeln und Ziachschlittenrennen des Wintersportvereins Reichenau am Freiwald – die beliebte Veranstaltung musste bei eigentlich besten äußeren Bedingungen freilich abgesagt werden – war laut Polizei zufällig vorbeikommenden Vereinsmitgliedern aufgefallen, dass Rauch aus dem Stadel stieg.

Sofort wurde ein Großalarm ausgelöst. Warum? „Wegen der abgeschiedenen Lage und der schwierigen Löschwasser-Versorgung lag bereits aus der Vergangenheit ein Sonderalarmplan für den Stadel vor. Bei der Alarmierung wurden daher von Haus aus mehr Einsatzkräfte hinzugezogen“, sagt Dominik Krenn, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Gmünder Bezirksfeuerwehrkommando. Zwei weite Versorgungsleitungen mussten aufgebaut werden, eine davon erstreckte sich laut Krenn auf immerhin gut einen Kilometer und erforderte durch unwegsames Gelände und Tiefschnee die Zusammenarbeit von neun Feuerwehren.

Innerhalb kurzer Zeit waren nach der Alarmierung um 16.06 Uhr etwa 170 Kameraden aus 15 Feuerwehren (Karlstift, Großpertholz, St. Martin, St. Wolfgang, Angelbach, Unserfrau, Wultschau, Gmünd, Hoheneich, Langfeld, Albrechts, Großschönau, Watzmanns, Nonndorf/Groß Gerungs) im Einsatz, außerdem auch Teams von Rotem Kreuz Weitra und Gmünd, Samariterbund Groß Gerungs sowie Polizei.

Landwirte halfen gegen Schnee & Eis, Nachbarn versorgten mit Tee

Aus einem Nachbargebäude wurde von Bewohnern warmer Tee zur Versorgung der Einsatzkräfte aufbereitet. Auch einige Landwirte leisteten unverzichtbare Arbeit: Sie rückten laut Krenn sofort mit Schneepflügen und Schaufeln aus, um abseits der Straße das durch kniehohe Schneemassen schwer zugängliche Areal um den Stadel zu räumen. Am abschüssigen Gelände halfen sie auch gegen die Eisbildung am Boden – wo das Löschwasser bei sechs Grad unter Null prompt fror.

Erschwerend kam die Zeitverzögerung durch die schwierige Zufahrt auf Schneefahrbahn und das Anlegen von Ketten hinzu, wegen der Kälte musste zudem gegen einfrierende Saugleitungen und Saufköpfe angekämpft werden. Weil der Wind die dicken Rauchschwaden niederdrückte, musste auch im Umfeld teils mit Atemschutz vorgegangen werden. Eine große Herausforderung war wie auf NÖN.at berichtet auch, dass sich der Brand zunächst stark glosend unter einer Zwischendecke zum Dach ausgebreitet hatte, daher schwer bekämpfbar war – bis er sich den Weg durch die Dachhaut gebahnt hatte, sich die Flammen nun innerhalb weniger Minuten auf das gesamte Gebäude ausbreiteten. Dann erst war ein umfassender Löschangriff möglich, das Feuer konnte vor 20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Sachverständiger soll Ursache klären

Nach dem Brandaus in der Nacht war die Feuerwehr Bad Großpertholz noch für die Brandwache aufgestellt, um mehrmals aufflackernde Glutnester in der Brandruine zu löschen. Erst gegen 8 Uhr morgens konnten die letzten Einsatzkräfte am Samstag wieder einrücken.

Eine offensichtliche Ursache für das Feuer konnte laut Polizei noch nicht erhoben werden, die Brandruine muss noch von einem Sachverständigen ermittelt werden.

