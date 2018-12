Der Solar-Taxi-Pavillon, um den sich seit seiner Installierung beim Naturpark Heidenreichstein Diskussionen drehen, sollte eigentlich am 15. Dezember im Rahmen einer „Wintersonnwendfeier“ abgebrannt werden.

Die Bezirkshauptmannschaft Gmünd bewilligt dieses Feuer aber nicht.

„Es stimmt, wir haben diese geplante Veranstaltung abgesagt“, betonen Naturparkvereinsobmann Thomas Hetzendorfer und Karl Immervoll vom Projektträger, dem Verein für regionales Wirtschaft, auf NÖN-Nachfrage gleichermaßen. Grund dafür sei, dass sich das Kunstwerk zu nahe an der Bundesstraße befinden würde. „Auch ein Zerteilen und auf einem anderen Platz Anzünden funktioniert aus umweltschutztechnischen Gründen nicht“, beteuert Immervoll.

Solar-Taxi-Pavillon muss abgebaut werden

Was mit dem Solar-Taxi-Pavillon geschehen soll, ist noch ungewiss. „Da der Pavillon an Stabilität verliert, muss er abgebaut werden, das ist fix. Wir sind noch in der Nachdenkphase“, so Karl Immervoll.