Großer Schuppen brannte ab, Wohnhaus gerettet .

Eine Stunde, nachdem in Waldenstein ein Wohnhausbrand bemerkt worden war, mussten in der Nacht auf 6. Dezember auch im Süden des Gmünder Bezirkes an die 120 Feuerwehrleute ausrücken: In Stadlberg (Gemeinde Bad Großpertholz) stand ein großer Schuppen in Vollbrand.