Genau am Welttag der Frau kürte sich die Albrechtser Feuerwehrfrau Anja Pregesbauer in der Landesfeuerwehrschule Tulln zur Landessiegerin beim 20. Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold.

Nach einer einmonatigen intensiven Vorbereitung wurde es am 8. und 9. März für die 24 Teilnehmer aus dem Bezirk Gmünd ernst. Gefragt waren das Arbeiten mit dem Digitalfunk, das Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen, Lotsendienst, Arbeiten in der Einsatzleitung, Lagemeldung und Fragen aus dem Feuerwehrfunkwesen.

Bei diesem Bewerb konnte Anja Pregesbauer die volle Punkteanzahl (300 Punkte) mit 40 Zeitgutpunkten erreichen. Damit ging der Landessieg nach vielen Jahren wieder in den Bezirk Gmünd. „Das ist der Verdienst unserer Ausbildner“, meinte Pregesbauer bescheiden.

Unter die ersten Zehn schafften es auch Lukas Pichler von der Feuerwehr St. Martin (Platz 4), Andreas Haidvogel von der Feuerwehr Harmanschlag (Platz 7) und Alexander Katzenbeißer von der Feuerwehr Schandachen (Platz 9).

Ausgezeichnet wurden auch die Bewerter Wolfgang Österreicher (Silbernes Abzeichen), Robert Fuchs (Bronze) und Walter Kozar, der aus dem Bewerterteam ausgeschieden ist (Erinnerungsplakette).