Bezirksfeuerwehr-Jugendbewerbe in Hörmanns

Auf dem Sportplatz von Hörmanns bei Weitra wurden am 24. Juni die 51. Bezirksfeuerwehr-Leistungsbewerbe und Jugend-Leistungsbewerbe durchgeführt. Die Freiwillige Feuerwehr Hörmanns mit Kommandant Markus Haumer hatte einiges geleistet, um den Jugendlichen und Wettkampfgruppen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.

Gleich nach der Eröffnung begannen die Jugendbewerbe. Die jungen Leute, die in Gruppen für das Jugendleistungsabzeichen und einzeln für das Bewerbsabzeichen an den Start kamen, waren von Anfang an mit ganzem Eifer bei der Sache. Ein Mädchen, das beim Bewerb stürzte und kurzfristig nicht einsatzfähig war, habe sich Sorgen gemacht, was die anderen jetzt ohne sie machen – daran erkenne man Hilfsbereitschaft und tolle Kameradschaft, merkte Bezirkshauptmann Christian Pehofer in seiner Rede an.

Die Sieger der einzelnen Bewerbe

Als Sieger in den Jugendgruppen, Kategorie Bronze, ging Waldenstein-Eichberg, vor Wultschau und Albrechts-Hoheneich hervor. Die Kategorie Silber gewann Albrechts-Hoheneich vor Großpertholz und Schrems-Pürbach.

Beim Bewerbsabzeichen in Bronze siegte JFM Sebastian Czernoch aus Schrems-Pürbach, knapp vor JFB Lorenz Eßmeister aus Waldenstein und JFM Angelina Weissensteiner aus Eichberg.Das Bewerbsabzeichen in Silber konnte Oliver Derkits aus Schrems-Pürbach vor Simon Spirek aus Albrechts und Fabian Binder aus Schrems-Pürbach für sich entscheiden.

Beim Hauptbewerb, dem anschließenden Bezirksfeuerwehrleistungs-Parallelbewerb, gab es Bewertung mit und ohne Alterspunkte.Bronze, ohne Alterspunkte: Es siegte Waldenstein vor Albrechts 1 und St.Wolfgang.Bronze, mit Alterspunkten: Wultschau 1, vor Heinrichs 2 und Groß Wolfgers 2.Silber, ohne Alterspunkte: Es siegten die Gastgeber – Hörmanns, vor Groß Wolfgers 3 und Schandachen 2.Silber, mit Alterspunkten: Groß Wolfgers 2 vor Wultschau 2.Bronze, ohne Alterspunke / verschiedene Feuerwehren: Hoheneich vor Litschau.Bronze, ohne Alterspunkte / Gäste: Weinpolz.

Siegerehrung mit zahlreichen Ehrengästen

Zur Siegerehrung kamen zahlreiche Ehren- und Festgäste, so konnte Kommandant Markus Haumer Bundesrätin Margit Göll, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais und Landtagsabgeordnete Anja Scherzer ebenso begrüßen wie Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bürgermeister Erhart Weißenböck und Vizebürgermeister Christoph Jindra. Von der Garnison Weitra war Kommandant Reinhard Bachner anwesend. Haumer zeigte sich stolz darauf, dass die FF Hörmanns vor genau zehn Jahren die gleichen Bewerbe ausrichten durfte.

Anschließend war Happy Hour in der Festhalle des Ortes angesagt, wo es warme Speisen gab und die „Zwoara Partie“ für die musikalische Unterhaltung der feiernden Feuerwehrleute sorgte.