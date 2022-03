Feuerwehr Dietmanns Floriani wurden zu Flurbrand und Autobergung gerufen

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: FF Dietmanns

Die Mitglieder der Feuerwehr Dietmanns waren am 23. März ziemlich gefordert. Nach einen Flurband am Nachmittag musste am Abend noch ein Auto geborgen werden.