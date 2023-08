Berg- und Sommernachtsfest: Gut besucht, aber weniger als in Vorjahren

In weiser Voraussicht hat man mit Bier- und Discozelt dafür gesorgt, die Veranstaltung bei Regen wetterunabhängig durchführen zu können. Für die Ausschank, die sonst in Hütten am Freigelände stattfindet, hat man an das Bierzelt in aller Eile eine Überdachung angeschlossen, sodass am Samstag beim Discobetrieb mit den DJs Arrox und MDP die Ausgabe von Getränken und Snacks im Trockenen stattfinden konnte.

Am Sonntag fand im Bierzelt die Feldmesse mit Pater Ägid Traxler statt und danach war Frühschoppen mit „Mühl4tler Granit“ angesagt. „Obwohl der Umsatz der letzten Jahre nicht erreicht werden konnte, sind wir sehr zufrieden, da es nicht selbstverständlich war, dass so viele Besucher wetterbedingt kamen“, sagte Kommandant Wolfgang Tertsch. Krönender Abschluss war wieder ein Feuerwerk, das in einer Niederschlagspause gezündet wurde.