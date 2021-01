Durch die winterlichen Straßenverhältnisse blieb der Lkw am Berg hängen. Mit ihrem Einsatzfahrzeug, dem TFLA 3000, an dem Schneeketten montiert waren, rückte die Feuerwehr Heinrichs mit fünf Mitgliedern am Vormittag des 7. Jänner aus und zog den Lkw mit einem Stahl-Abschleppseil bergauf.

Im Einsatz stand auch der Winterdienst, der bei diesem Einsatz für die optimalen Rahmenbedingungen gesorgt hat.

Der Lkw konnte danach seine Fahrt fortsetzen.