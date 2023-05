Feuerwehr Wetzles feierte 90-jähriges Bestehen

Zur Feier, die von der Stadtkapelle Weitra musikalisch umrahmt wurde, stellten sich zahlreiche Ehrengäste ein: Neben Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais, Bundesrätin und Bürgermeisterin Margit Göll, Landtagsabgeordneter Anja Scherzer, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christoph Prinz, Bürgermeister Patrick Layr und zahlreichen Gemeindevertretern kamen von der Feuerwehr Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und hochrangige Feuerwehr-Vertreter des Bezirkes. Anja Scherzer überreichte Kommandant Jürgen Schuster einen symbolischen Feuerwehrhelm als Gutschein im Wert von 400 Euro für die Anschaffung von Ausrüstung, welchen Feuerwehrmann Max Mörzinger auf 500 Euro aufgerundet hatte.

In seiner berührenden Predigt sprach Pater Markus über die Legende des Heiligen Florian, der laut Fahrafellner auf der ganzen Welt bekannt und Schutzpatron aller Feuerwehren sei. Darauf könne man stolz sein, weil dieser Florian um 300 nach Chr. herum in NÖ gelebt habe. Da Fahrafellner in seiner Rede das HLF auch als „Werkzeugkiste mit ganz speziellen Werkzeugen und Geräten“ bezeichnet hatte, meinte Pater Markus schließlich: „Nun wollen wir die Werkzeugkiste segnen!“ und führt den Segen durch.

Nachdem die Stadtkapelle Weitra die Landeshymne gespielt hatte, ging die Feier in den gemütlichen Teil über, bei dem sich Veranstalter und Gäste ausgiebig austauschen konnten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.