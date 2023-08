Kein Sommerloch für die Feuerwehren des Bezirkes Gmünd

Sommerzeit ist Urlaubszeit – private Termine werden weniger, es wird verreist, viele Vereine machen Sommerpause. Für die Mitglieder der Feuerwehren trifft das nur bedingt zu. Allein im Bezirk Gmünd leisteten die Mitglieder der 84 Feuerwehren seit Anfang Juli rund 22.000 Mannstunden im Dienste der Allgemeinheit. Die Tätigkeiten sind vielfältig: Übungen, Sitzungen, Veranstaltungen und natürlich Einsätze kennen keine Sommerpause.

Von Anfang Jänner bis Ende Juli wurden im Bezirk Gmünd bisher 800 Einsätze geleistet, wobei die Floriani allein in den beiden Sommermonaten Juli und August zu über 150 Einsätzen alarmiert wurden. Fahrzeugbergungen nach Verkehrsunfällen, Menschenrettungen, Wasserversorgungen, Unwetter- oder auch Brandeinsätze stehen auf der Tagesordnung.

Eine besonders anspruchsvolle Serie an Einsätzen hatte die Feuerwehr Hoheneich zwischen 13. und 24. Juli zu verzeichnen. Innerhalb dieser elf Tage wurde die Mannschaft zu sechs Einsätzen alarmiert. Darunter auch ein fordernder Waldbrand im Bereich der Franz-Josefs-Bahn und ein Brandeinsatz in einem kommunalen Betriebsgebäude in Gmünd. Neben den Einsätzen absolvierten die Hoheneicher Floriani im Juli außerdem die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Leobersdorf sowie die Feuerwehrjugendleistungsbewerbe in Winklarn.

Unterwegs: Unwetterkatastrophe in Kärnten, „Prepositioning“ in Frankreich

Nicht nur im Bezirk Gmünd sind unsere Feuerwehren tätig: Anfang August setzten schwere Niederschläge und Dauerregen den südlichen Bundesländern Österreichs stark zu. In Kärnten standen ganze Landstriche unter Wasser, Keller wurden überflutet, Straßen waren unpassierbar. Eine Sonderpumpenanlage des NÖ Landesfeuerwehrverbandes mit einer Förderleistung von 900 Kubikmetern pro Stunde, welche in Weitra stationiert ist, wurde gemeinsam mit neun anderen Feuerwehren aus ganz Niederösterreich in den Katastrophenhilfsdiensteinsatz nach Kärnten geschickt. Elf Mitglieder aus Weitra standen dabei mehrere Tage im Einsatz, um den Wassermassen Herr zu werden.

Zeitgleich war der Sonderdienst „Wald- und Flurbrandbekämpfung“ des NÖ Landesfeuerwehrverbandes auf der Insel Korsika im Rahmen eines „prepositioning“ Einsatzes des EU-Zivilschutzmechanismus eingesetzt. Thomas Back, Feuerwehrkommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Großpertholz, war eine Woche lang dabei. Gemeinsam mit französischen Feuerwehren wurden etwaige Waldbrände bekämpft. Wurde kein Brandgeschehen gemeldet, nutzen die Floriani die Zeit für grenzüberschreitende Ausbildung und Erfahrungsaustausch mit ihren französischen Kollegen.

4.187 Mitglieder, Ausrüstung für vielfältige Einsätze

Auch in der Urlaubszeit sind die Feuerwehren im Bezirk Gmünd personell gut aufgestellt: Aktuell stehen 4.187 Mitglieder im Dienste der Feuerwehren. Auch bei der Ausrüstung sind die Wehren gut aufgestellt: Zusätzlich zu den Standardfahrzeugen und Ausrüstung, welche hauptsächlich für die Einsätze in den Heimatgemeinden angeschafft wurden, gibt es für den gemeinde-, bezirks- und länderübergreifenden Einsatz auch Sondergerätschaften im Bezirk Gmünd wie ein Schadstofffahrzeug, welches bei der Feuerwehr der Stadt Gmünd stationiert ist.

Für die Waldbrandbekämpfung stehen ein Quad bei der Feuerwehr Karlstift und das Waldbrandhilfeleistungsfahrzeug bei der Feuerwehr Schandachen sowie jeweils zwei Container mit Waldbrandequipment bei den Feuerwehren Hoheneich und Sankt Martin zur Verfügung.

Für den Hochwassereinsatz gibt es eine Hochleistungspumpe „SPA 900“ mit einer Förderleistung von bis zu 900m³ Wasser pro Stunde, welche bei der Feuerwehr Weitra stationiert ist. Zwei weitere Großpumpen SPA 200 (200m³ Wasser pro Stunde) sind bei den Feuerwehren Amaliendorf und Heidenreichstein stationiert.

Ein Teleskoplader mit verschiedenen Werkzeugen steht bei der Feuerwehr Brand zur Verfügung, auch dieser wird bei Unwetterkatastrophen eingesetzt. Beim Einsatz in Kärnten dankte Landeshauptmann Peter Kaiser den elf eingesetzten Mitgliedern persönlich für ihren Einsatz.

Bezirksfeuerwehrkommandant: „Gemeinsam ein tolles Team“

Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl ist stolz auf die Feuerwehren im Bezirk: „Auch ich als Bezirksfeuerwehrkommandant bedanke mich bei allen Mitgliedern im Bezirk für ihre Einsatzbereitschaft, um anderen Mitmenschen in Not zu helfen, aber auch bei den Partnerinnen und Partnern unserer Mitglieder, die Verständnis für unseren 'Nebenjob Feuerwehr' aufbringen. Gemeinsam sind wir ein tolles Team! Seien wir froh, dass wir ein so gut aufgebautes Sicherheitssystem in Niederösterreich haben, um das uns viele andere Länder beneiden.“