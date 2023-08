Premiere im Bezirk: Der 40. Floriani-Marsch findet in Unserfrau statt

Der Landesfeuerwehrverband vergibt die Ausrichtung der Feuerwehr-Wallfahrt. „Die Veranstaltung ist sehr beliebt, daher bewerben sich alljährlich viele Feuerwehren. Unsere Bewerbung haben wir bereits 2017 abgegeben. Dass wir den Jubiläums-Florianimarsch ausrichten dürfen, ist Zufall. Wir freuen uns sehr darüber. Einen Florianimarsch gab es ja noch nie im Bezirk“, sagt der Kommandant der Feuerwehr Unserfrau, Dominik Pesendorfer. Seine Floriani nehmen seit 2014 an diesen Wallfahrten teil. „Der Florianimarsch, und die gemeinsame Messe sind immer besonders eindrucksvoll“, sagt Pesendorfer, der auch am 2. September beim diesjährigen Florianimarsch in Ameis im Bezirk Mistelbach dabei sein wird.

Auch die Bevölkerung soll Werbung machen

„Diesmal wollen wir mit einer sehr großen Abordnung auf unseren Florianimarsch 2024 aufmerksam machen. Wir haben die Unserfrauer gebeten, ebenfalls teilzunehmen. Je größer unsere Gruppe, desto mehr Aufmerksamkeit wird uns geschenkt“, ist Pesendorfer überzeugt. Er rechnet nach seinen Erfahrungen mit rund 600 Teilnehmern in Unserfrau, Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl sogar mit 700. „Das ist auch wetterabhängig“, sagt Dangl, der sich über die Premiere freut. „Diese Veranstaltung ist wirklich toll. Wenn einen Gottesdienst die Pfarrer und die Feuerwehrkuraten aus der Region gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrkuraten zelebrieren, ist das schon etwas ganz Besonderes“, so Dangl.

Für die Organisation ist die jeweilige Austragungs-Feuerwehr zuständig. In Unserfrau kann erst im kommenden Jahr begonnen werden. „Da wird uns Landesfeuerwehrkurat Holpfer besuchen. Nach dem Lokalaugenschein werden wir die Wanderstrecken für den Florinimarsch und den Veranstaltungsort der Messe und des gemütlichen Teiles fixieren“, erklärt Pesendorfer. Bei der Organisation wird er von seinen Kameraden und von Feuerwehrkurat Roland Senk Unterstützung bekommen.