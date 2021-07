Großdietmanns: Auto fuhr über Gartenmauer & gegen Haus .

In der Hörmannser Straße in Dietmanns kam am Mittwoch kurz vor 22 Uhr ein Auto von der Straße ab. Der Wagen fuhr über eine Gartenmauer und krachte gegen die Hausmauer. Die Lenkerin wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.