Die Unwetter-Katastrophe am 24. Juni in Allentsteig färbte auch auf den Gmünder Bezirk ab: Abordnungen der Feuerwehren von Brand und Gmünd-Stadt waren tagelang im Katastrophenhilfsdienst eingesetzt.

Die Feuerwehr Brand bereitete am Donnerstagabend schon bei der ersten Welle den Teleskoplader vor, am Freitag um sechs Uhr morgens brachen acht Mitglieder mit Teleskoplader und Tanklöschfahrzeug auf. Danach rückte auch die Feuerwehr Gmünd-Stadt mit fünf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen, darunter ein Kranfahrzeug mit Korb, zu den Aufräumarbeiten nach Allentsteig aus.

Tennisballgroße Hagelkörner und der Sturm hatten fast 400 Häuser beschädigt, vor Ort bot sich den Helfern anfangs ein erschreckendes Bild der Lage.

Die Wehren aus Gmünd und Brand dichteten vor Ort die Dächer ab. „Die Zusammenarbeit mit allen anderen Wehren funktionierte tadellos“, ist der Brander Feuerwehrkommandant, Thomas Macho über das gemeinsame Wirken in solch schwieriger Situation erfreut.

Die Feuerwehr Brand fuhr mit ihrem Teleskoplader nach Allentsteig. Feuerwehr

Nach einigen Stunden Einsatz warteten auf die Floriani noch weitere Tätigkeiten, wie das Abdecken zersprungener Fenster mit Folie oder das Einhängen von Dachziegeln, um das Eintreten von Wasser in Wohnhäuser zu verhindern - geholfen wurde, wo es gerade am nötigsten war. Als Herausforderung galt auch die Zeit - um möglichst schnell viele Dächer vor dem nächsten möglichen Wind und Regen zu schützen.

Bis Sonntag im Einsatz. Die Feuerwehren waren auch am Samstag und Sonntag wieder im Einsatz. Am Samstag waren die Kameraden aus Brand mit sieben Freiwilligen um 5 Uhr Früh wieder ins Katastrophengebiet aufgebrochen. Nach weiteren 15 Stunden Arbeit war die Feuerwehr dann um 20.10 Uhr wieder zurück. Am Sonntag ging’s nochmal weiter – drei Einsatzkräfte aus Gmünd und acht aus Brand rückten wieder nach Allentsteig aus, Gmünd war mit der Teleskopmastbühne im Einsatz.

Feuerwehr

„Das Miteinander und die Hilfe untereinander vor Ort gab Motivation - es zeigte sich in dieser schweren Situation ein Bild der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes. Die Betroffenen halfen einander, wo es nur ging, und waren allen Helfern, so wie uns als Feuerwehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Alle betonten mehrmals die Wichtigkeit der Wehren und der freiwilligen Mitglieder bei solch einem Unglück“, hieß es etwa aus der Brander Wehr.

Was natürlich auch zu betonen ist: Das die im Katastrophengebiet helfenden Mitglieder der Wehr alle freiwillig mit dabei waren und dabei nichts verdienten. „Danke für euren tollen Einsatz“, dankte auch Macho seinen Kameraden.