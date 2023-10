Feuerwehrjugend Albrechts Erfolg für Jugendarbeit: Zwei Floriani holten Gold-Leistungsabzeichen

V or Kurzem fand im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln zum zehnten Mal ein Bewerb zum NÖ-Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold statt. Erstmals nahmen mit Nina Fuchs und Clemens Schulner auch zwei Mitglieder der Feuerwehrjugend Albrechts teil.