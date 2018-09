„Wir haben die Sturmwarnung aber natürlich ernst genommen und daher auch die Bezirksalarmzentrale ab 20 Uhr besetzt“, dankt Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl allen, die sich „die halbe Nacht um die Ohren geschlagen haben“. Bereits um 1 Uhr konnte wieder auf „Normalbetrieb“ mit Alarmierungen über die Zentrale in Tulln umgeschaltet werden.

Etwas mehr zu tun gab es für die EVN-Mitarbeiter im Bezirk, bis zu 350 Haushalte waren von einem Stromausfall wegen einer beschädigten 20-KV-Leitung in den frühen Morgenstunden betroffen. Endgültig beseitigt war der Schaden am Montag erst gegen 12.30 Uhr.

Was der Sturm sonst noch im Gmünder Bezirk in Bewegung setzte, das lest ihr in der nächsten Gmünder NÖN ab 26. September.