Das neue Jahr bringt für die Feuerwehr Eisgarn eine personelle Veränderung: Kommandant Wilhelm Süß übergab nach 20 Jahren an Christoph Steiner. Franz Schandl und Florian Felsner bleiben Stellvertreter und Verwalter.

Wenn scheidende Kommandanten über ihre Amtszeit sprechen, kommen die Erinnerungen früher oder später zum Hochwasser. Das ist auch bei Wilhelm Süß so: Von vielen Erlebnissen bleiben ihm Naturereignisse wie Hochwasser, starke Schneefälle oder Stürme besonders im Gedächtnis, erzählt er. Und: Der Dreh zur Serie „Braunschlag“, an der die Eisgarner Wehr mitgeholfen hat. In solch einer Funktion gebe es immer Sonnen- und Schattenseiten – die Sonnenseiten hätten klar überwogen, sagt er. Süß ist seit über 45 Jahren Feuerwehr-Mitglied, im nächsten Jahr wird er 65. Der Kommandanten-Wechsel wurde quasi vorgezogen. Als Reservist will er die Kameraden dann weiterhin unterstützen.

Christoph Steiner bringt als neuer Kommandant viel Erfahrung mit, ist schon etwa 20 Jahre Floriani. Angestrebt habe er die Funktion nicht, Ziele hat er sich dennoch gesteckt: Im Feuerwehrhaus stehen einige Arbeiten an und die Wehr soll um weitere Mitglieder wachsen. „Das ist gar nicht so leicht.“