Gut ein Jahr vor der Gemeinderatswahl verschärfen die nach der Wahl 2015 aus dem Bürgermeister-Amt gedrängten Gmünder Sozialdemokraten allmählich ihren Ton in Richtung der Stadtkoalition aus ÖVP, AfG und FPÖ. Nach der hitzigen Gemeinderats-Sitzung am 8. Oktober steigen sie jetzt wieder auf die Barrikaden.

„Sind wir schon am Gipfel der Neuverschuldung angelangt“, fragen sie in einer Aussendung, die an den jüngst im Gemeinderat verlesenen Bericht von Prüfungsausschuss-Obmann Jürgen Binder anknüpft. Der Schuldenberg der Stadt Gmünd sei mit etwa 30,5 Millionen Euro „besorgniserregend“, heißt es darin: „In den letzten zwei Jahren ist die Neuverschuldung regelrecht explodiert. Haben wir doch bereits jede Kleinfamilie in Gmünd mit über 20.000 Euro verschuldet!“

„Alles, um die 99 Ideen der ÖVP umzusetzen…“

Beatrix Vischer-Simon (SPÖ) | Archiv

Indem zuletzt das Darlehen für den Wohnbau in der Weitraer Straße wie berichtet auf 50 Jahre aufgenommen wurde, seien auch unsere Enkelkinder in die Pflicht genommen worden, kritisiert der SPÖ-Gemeinderatsklub unter Obfrau Beatrix Vischer-Simon: „Das alles, um die 99 Ideen der ÖVP umzusetzen!“

Investiert werden solle „mit Sachverstand und zuverlässiger Finanzplanung“, rufen die Genossen zu sorgsamem Umgang mit vorhandenen Mitteln auf – und fordern eine „Rückbesinnung auf die Grundwerte einer soliden Finanzpolitik“.

Hauer: Mieter stottern Kredite für Wohnbau ab

Tatsächlich ist – in nackten Zahlen ausgedrückt – der Schuldenstand der Bezirkshauptstadt seit dem Machtwechsel im Frühjahr 2015 angestiegen. Aber, so ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Die Darstellung der SPÖ ist falsch, Schulden sind nicht gleich Schulden. Jene, die aus dem Budget abzubauen sind und daher wirklich jeden Bürger betreffen, sanken seit Ende 2014 sogar um fast eine Million auf aktuell 8,59 Millionen Euro!“

Gmünds Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG): Debatte könnte bald Gmünder Thema werden. | ml

Finanz-Stadtrat Hubert Hauer (AfG) legt der NÖN Unterlagen vor. Gestiegen sind demnach Schulden der „Schuldenart II“, die nicht aus der Gemeindekassa getilgt werden, um 2,9 Mio. Euro. Diese wurden wie berichtet fast zur Gänze für die Sanierung der Wohnhausanlagen Hans-Lenz-Straße und den Neubau in der Weitraer Straße aufgenommen, sollen also durch Mieten abgestottert werden.

Von den genannten 30,5 Mio. Euro ausklammern müsse man indes Darlehen über 800.000 Euro für den Ankauf der alten ÖBB-Gründe durch die FZZ Aßangteich GmbH, die auch laut Prüfbericht durch den erwartbaren Baulandverkauf „voraussichtlich zur Gänze gedeckt“ sind. Ausklammern müsse man auch endfällige Fremdwährungs- kredite (5,7 Mio. Euro) der ausgelagerten Liegenschaftsverwaltungs-KG, die unter Altbürgermeister Opelka für Rathaus- und Kindergarten-Bau, Sanierungen von Museum, Volksschule und SPZ aufgenommen worden seien; für allfällige Kursverluste werden seit 2016 jährlich 50.000 Euro zur Seite gelegt.

Hauer verweist zudem auf eine endfällige Lebensversicherung, für die bereits 6,2 Mio. Euro angespart worden seien.