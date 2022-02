Gmünd: Was wurde aus dem Baumeister Fürnsinn?

Der Gmünder Hans Fürnsinn ist nicht nur als Baumeister bekannt: Schon als junger Mann war er sehr sportlich und entwickelte sich insbesondere beim Boxsport als großes Talent. Einen Namen machte sich Fürnsinn als Boxer, war Landesmeister und Mitglied der Nationalmannschaft.

Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 1994 hat er dem Sport nicht Lebewohl gesagt: Dem Skifahren, Fußball- und Basketballspiel konnte er sich nun intensiv widmen. Nachdem er seine Baufirma übergeben hatte, half er seinen Nachfolgern gelegentlich aus, wenn Not am Mann war. Der Tätigkeit als Jäger und Jagdhornbläser geht er nach wie vor nach. Bewegung in der Natur mit seinen Enkeln und Urenkeln halten ihn fit – genauso wie Waldspaziergänge mit seinem Jagdhund. Er unternimmt viele Ausflüge mit seiner Gattin und erfreut sich immer wieder an der Arbeit im etwa 1.000 m² großen Garten.

