Thomas Bauer im Gespräch: „Eine 'ehrliche' Wurst hat früher genügt“

NÖN: Sie sind seit 25 Jahren Fleischer. Ist es heute schwieriger, eine Fleischerei zu führen, als noch vor 20 Jahren?Thomas Bauer: Ich habe den Betrieb 2004 übernommen, nachdem mein Vater verstorben war. Es ist auf jeden Fall schwieriger, die Herausforderungen wurden größer. Die Rahmenbedingungen in Sachen Hygiene, Arbeits- und Steuerrecht und Auflagen im Allgemeinen haben sich verändert. Und die Ansprüche wurden mit der Zeit andere.

Inwiefern hat sich das Kaufverhalten verändert?Bauer: Früher hat es genügt, eine „ehrliche“ Wurst zu erzeugen. Heute sind Sonderformen gewünscht, zum Beispiel spezielle Schinken-Linien. Allergien kannte man früher weniger. Dafür wurden Innereien stärker nachgefragt – das ist jetzt allerdings wieder stärker im Kommen, Stichwort „Nose to Tail“. Eine Zeit lang war das komplett verpönt, galt als ungesund. Wir haben im Gasthaus mittwochs Innereientag. Der erfreut sich zum Glück großer Beliebtheit. Noch ein Beispiel: Früher wurde von einer Familie ein ganzes oder halbes Schwein gekauft, jetzt werden einzelne schöne Fleischteile nachgefragt. Andererseits wird es wieder beliebter, Fleisch selbst zu selchen. Auch das gab es länger nicht.

Wenn Sie mit Branchenkollegen sprechen, was sind da aktuelle Themen?Bauer: Arbeitskräftemangel, Energiekosten, Kosten für Treibstoff, Entsorgung und die Preise für Rohstoffe.

Wie stark ist denn die Branche von gestiegenen Energiekosten betroffen?Bauer: Wir zahlen mittlerweile etwa das Vierfache an Energiekosten, verglichen zur Zeit vor der Teuerung. Andere Betriebe hat es sicher noch stärker getroffen. Besonders energieintensiv sind in unserer Branche die Kühlungen, gerade im Sommer. Wenn draußen 30 Grad sind, braucht das dementsprechend Strom. Genauso wie die Maschinen, Selchen, Kochschränke usw. An die Kunden kann das nicht vollständig weitergegeben werden.

Wie sieht die Situation auf der Rohstoff-Seite aus? Woher kommt das Fleisch bei Ihnen?Bauer: Die Rinder werden in St. Martin geschlachtet, der Schlachtkörper kommt dann zu uns und wird hier zerlegt. Die Schweine werden in Großglobnitz geschlachtet und danach in Großpertholz weiterverarbeitet. Die Schlachthöfe, bei denen die Qualität passt und wo ich als Fleischhauer wirklich das bekomme, was ich brauche – nämlich österreichisches Fleisch – werden leider immer weniger. Zur Preisentwicklung: Schweinefleisch ist im Einkauf beispielsweise um etwa 25 bis 30 Prozent gestiegen.

Erkennen Verbraucher einen Unterschied zwischen Fleisch und Wurstwaren aus handwerklicher Erzeugung und industriell produzierter Ware?Bauer: Ja, auf jeden Fall. Denn jeder Fleischhauer hat seine eigene persönliche Note. Und sei es auch nur, dass er mit Gewürzen experimentiert. Die Industrie arbeitet außerdem stark an den Grenzen des Lebensmittelkodex, weil es dabei ja ums Geld geht. Ein kleiner Betrieb hat diese Möglichkeiten gar nicht, hat kein Untersuchungslabor im Haus. Wir müssen die Wurst sozusagen sowieso immer besser machen, um ja nicht an diese Grenzen zu kommen, wenn Probenziehungen stattfinden. Dass es das gibt, ist aber gut.

Ein Fleisch, das in der Pfanne merklich weniger wird – gibt es das wirklich?Bauer: Wenn man seine Lieferanten kennt und weiß, wie ein Landwirt arbeitet und was er füttert, macht das viel aus. Oder wenn Schweinefleisch länger reifen konnte, weil das Tier später geschlachtet wurde. Oder wenn es nicht im Großmastbetrieb aufgezogen wurde und weniger Stress hatte. Alle diese Faktoren wirken sich auf die Fleischqualität aus. Also ja, am umgangssprachlichen Ausdruck „Im Reindl geht es zusammen“ ist etwas dran.

Was macht für Sie ein gutes Stück Fleisch aus?Bauer: Ganz wichtig ist die Kenntnis der Herkunft. Auch der Fettgehalt und die Fetteinschlüsse machen einen Unterschied. Heutzutage geht der Trend zu magerem Fleisch. Das ist nicht unbedingt gut, denn je magerer ein Stück, desto weniger saftig wird es.

Viele Leute entscheiden sich für fleischlose Ernährung. Wie sehen Sie diese Abkehr vom Fleischessen?Bauer: Die Sache ist die: Der Markt fürs Fleisch ist da. Wenn sich jemand fleischlos ernährt, wird deshalb also nicht automatisch ein Tier weniger geschlachtet oder gemästet. Wenn jemand aus Überzeugung oder auch aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch verzichtet, dann verstehe ich das. Was ich nicht verstehe, sind militante Aktionen und Sachbeschädigungen. Früher war Fleisch ein Luxusartikel, den es selten gab. Mit steigendem Wohlstand wurde der Hunger nach Fleisch ausgelebt. Mittlerweile ist Fleisch durch Supermarkt-Aktionen oft ein Lockmittel.

Eine Abkehr vom Fleischessen betrifft nicht nur die Konsumentenseite, sondern bedingt auch, dass es Berührungsängste mit dem Beruf geben kann. Wie steht es in der Branche um das Personal?Bauer: Unseren Beruf hat man damit verbunden, einem Tier das Leben zu nehmen. Das ist jetzt fast gar nicht mehr der Fall: Wir bekommen den Schlachtkörper und müssen daraus etwas formen. Den „Fleischhacker“, den gibt es genau genommen nicht mehr. Das sind eher Computertechniker oder Lebensmitteltechnologen. In meinem Betrieb habe ich das Glück eines relativ jungen Personalstamms. Trotzdem kann es leicht vorkommen, dass man auf Personalsuche gehen muss. Und es ist eben keine Arbeit, bei der man Leute einfach entlässt, wenn weniger los ist. Man sollte das ganze Jahr über mit seinem Personalstand auskommen.

Was sind aus Ihrer Sicht für junge Leute Anreize, diesen Beruf zu ergreifen?Bauer: Erst vor Kurzem hat einer unserer Lehrlinge die Gesellenprüfung mit Auszeichnung abgeschlossen. Als Vorteil galt einst, dass es in dem Beruf immer etwas zu essen gibt (lacht). Im Sommer ist es recht kühl, weil wir auf zwölf Grad Celsius temperiert sind. Und: Das Image des Fleischhauers schätze ich bei uns am Land nicht schlecht ein. Die meisten sind damit aufgewachsen, dass Tiere auch gegessen werden.