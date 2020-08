Im Zusammenhang mit der Coronakrise wird der Wunsch vom Leben auf dem Land immer größer, das beschert auch dem Waldviertel sprunghaft erhöhte Aufmerksamkeit. Die Nachfrage nach freien Immobilien konnte allerdings schon vor Corona gar nicht ausreichend erfüllt werden. Beim Angebot will der Verein Interkomm als Träger der Plattform „Wohnen im Waldviertel“ nun die Zügel anziehen.

Dreimal mehr Online-Zugriffe seit April!

Hatte „Wohnen im Waldviertel“ im April 2019 noch etwas mehr als 20.000 Aufrufe von Immobilien-Inseraten verzeichnet, so explodierte die Nachfrage im Zuge der Corona-Intensivphase auf mehr als 60.000 Zugriffe im April 2020. Danach blieb die Nachfrage überdurchschnittlich, wie Projekt- und Marketing-Managerin Nina Sillipp vorrechnet: So seien etwa im Juni 2020 noch 15.000 Zugriffe und damit 4.000 mehr als im Juni 2019 registriert worden.

Studie ortet steigenden Wunsch nach Leben am Land

Corona brachte am Immobilienmarkt einiges in Bewegung. Nach einer Umfrage von „s Real“ und „Wohnnet“ wird der Wunsch, aufs Land zu ziehen, immer größer. Großstädte wie Wien verlieren an Beliebtheit. Gesucht werde nach Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Wohnsituation und vor allem mehr Platz für Homeoffice und Homeschooling.

Von einer Stadtflucht könne man aber noch nicht sprechen, dafür seien die Verschiebungen in den Präferenzen zu gering. Die neue Popularität des Homeoffice sorge allerdings für mehr Flexibilität in der Wahl des Wohnortes, mache damit einen Umzug aufs Land attraktiver.

Breitband-Ausbau als Ass in Home office-Zeiten

„Das Waldviertel kann vor allem punkten, wenn es um leistbares Eigenheim, Platz und Natur statt dichtgedrängter Orte, wo Abstand halten kaum möglich ist, geht“, sagt Nina Sillipp.

Auch die nun erhöhte Akzeptanz von Home office und der voranschreitende Breitband-Netzausbau in den Regionen seien Motivatoren der „Raus aus der Stadt“-Bewegung. Sillipp: „Website-Besucher suchen im Waldviertel nicht nur nach Immobilien und Bauplätzen, sondern auch gezielt nach einem neuen Arbeitsplatz oder nach Informationen zum Wohnumfeld der Region.“

Oft schwierige Suche nach Immobilien

Dass sich die Suche als schwierig herausstellt, ist nicht ausgeschlossen. Hauptsächlich bei Immobilien seien Engpässe zu spüren, und das seit Langem.

„Wir verfolgen schon seit Jahren den Trend von einem immer knapper werdenden Angebot an Häusern“, berichtet der Obmann des Trägervereins Interkomm und Bürgermeister von Großschönau, Martin Bruckner.

Ein großes Problem sei der mangelnde Verkaufswille bei Besitzern leerstehender Immobilien im Gewerbe und auch Wohnbereich. „Viele Menschen erben Häuser von Verwandten und verkaufen dann nicht, weil der Wert zu gering ist“, meint Sillipp. Insgesamt würden die momentan verfügbaren Immobilien unter der Hälfte der Nachfrage liegen.

Neues Projekt: Liegenschaften gezielt ankaufen und sanieren

Um dem Trend entgegenzuwirken, arbeitet der Verein Interkomm jetzt an einem Parallelprojekt: Mit der Unterstützung von den Gemeinden und der regionalen Bauwirtschaft sollen alte Liegenschaften angekauft und saniert – und dann für einen möglichen Weiterverkauf oder zur Vermietung angeboten werden.