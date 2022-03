Ein „Danke“ für Hilfsbereitschaft im Bezirk Gmünd

Bei vielen war die Betroffenheit groß, als die NÖN vor zwei Wochen über die Sorgen von vier gebürtigen Ukrainerinnen aus dem Gmünder Bezirk berichtet hat. Es waren Ängste um Verwandte, Bekannte und ihr Heimatland im Krieg. Einigen sei es gelungen, Familie oder Freunde zu sich nach Österreich zu holen, erzählt die Albrechtserin Lyuba Armberger, die sich gemeinsam mit Freundinnen bei diversen Hilfsaktionen engagiert. Auch sie selbst hat mittlerweile ihre Schwester Julia und deren Töchter Marjana (19 Jahre), Diana (11) und Sofia (9) bei sich.

Die Vier sind vor etwa eineinhalb Wochen aus der ukrainischen Stadt Winnyzja geflohen, Julia musste ihren Ehemann und den Vater zurücklassen. „Sie ist sich bis heute nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war. Aber sie hat es vor allem für die Sicherheit ihrer Kinder getan“, übersetzt Lyuba Armberger. Gemeinsam mit ihrem Gatten hat sie die Schwester und Nichten aus Polen abgeholt: „Natürlich war ich froh, dass sie endlich da sind. Nur die Umstände sind so außergewöhnlich.“ Mit vier Personen mehr im Haus gehe es mitunter turbulent zu – dass alle sicher sind, relativiere das aber.

Fastensuppen-Aktion: Auch Kinder wollen helfen

Kleidung haben die Vier kaum mitnehmen können. Ein Spendenaufruf im Bekanntenkreis war allerdings mehr als erfolgreich: „Wir sind verblüfft, wie viele Leute helfen wollen und ihr Mitgefühl zeigen.“ Neben Sachspenden für die eigene Familie wurden etwa auch Erlöse aus einer Fastensuppen-Aktion von Erstkommunionkindern aus der Gemeinde Waldenstein an Armberger übergeben: Davon sollen unter anderem dringend benötigte Arzneimittel gekauft und in die Ukraine geschickt werden.

Bisher war die Familie mit vielen Behördenwegen beschäftigt. „Die erste Frage war, wie sie versichert sind. Das hat sich jetzt zum Glück geklärt“, erzählt Lyuba Armberger. Worauf es noch keine Antwort gibt: „In welcher Form wird Julia einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben?“ In der Ukraine hat sie als Krankenschwester in einer neurologischen Ordination gearbeitet, vor der Flucht habe sie sich Urlaub eingetragen.

Das klingt bizarr. Nun gelte es ohnehin, die sprachliche Barriere zu überwinden, meint Armberger. Für ihre jüngeren Nichten steht eine rasche Aufnahme in die Volks- und Mittelschule im Raum, Marjana würde ihre Ausbildung zur Lehrerin im IT-Bereich gerne fortsetzen.

Vieles ist momentan allerdings noch unklar: Werden die Vier in Österreich bleiben und wenn ja – wie lange? Was wird aus dem Vater und Großvater der Mädchen? „Wenn der Krieg vorbei wäre, möchte Julia vielleicht wieder in die Ukraine zurückkehren. Nur: Es ist schwierig, weil viel zerstört wurde. Einige werden bei Null anfangen müssen“, betont Armberger.

Trotz der nach wie vor großen Angst um die anderen Verwandten im Kriegsgebiet: Dass sie ihre Schwester und die Nichten bei ihr in Sicherheit weiß, scheint die Sorgen zumindest ein bisschen verringert zu haben.

