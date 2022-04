„Gmünd hilft“: Verein und Schüler helfen

In den vergangenen Wochen wurden in Gmünd berreits über 200 Ukrainerinnen und Ukrainer offiziell registriert. Untergebracht sind sie meist privat bei Familien und bald auch in eigens angemieteten Grundversorgungsquartieren der Caritas. Aus der Ukraine stammende Frauen in der Region organisieren, übersetzen und liefern wichtige Informationen für die Neuankömmlinge.

Treffen kann man sich im Begegnungscafé von „Gmünd hilft“. Als regelmäßiger Termin wurde der Samstagnachmittag gewählt, da zu dieser Zeit auch Lebensmittel von der „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes abgeholt werden können. Beim ersten Treffen waren rund 80 Geflohene im Café. Es gab Kaffee, Tee, Kuchen und Gebäck, viel Kinderlachen und glückliche Gesichter. Dank Sponsoren ist die Finanzierung des Cafés gesichert, der Betrieb am Schubertplatz wurde nach dem Lockdown gleich wieder aufgenommen. So war es möglich, rasch einen Treffpunkt für die Geflüchteten zu schaffen.

In kürzester Zeit wurden bereits zwei Deutschkurse mit insgesamt 40 Teilnehmern gestartet. Wer sich einbringen möchte, kann dies auch mit geringem Zeitaufwand tun, betont man bei „Gmünd hilft“. Melden kann man sich per Mail unter Kontakt@gmuend-hilft.at

Schüler-Aufführung für Ukrainehilfe. Die Neue Mittelschule für Musik und Ökologie Gmünd lud indes vorige Woche zur Schulveranstaltung zugunsten der Ukraine. Unter großem Engagement von Lehrern und Schulleitung hatten die Schüler eine musikalische Aufführung einstudiert, sie zeigten auch den Ausschnitt eines Theaterstücks, das zum Schulschluss für Eltern und Freunde der Schule aufgeführt werden soll.

Alina Armberger und Lea Arnberger moderierten auf Ukrainisch und Deutsch, da auch mehrere ukrainische Schüler und Eltern anwesend waren. Bei der Veranstaltung, zu der die Verwandten der Schüler eingeladen waren, wurde um freie Spenden gebeten, ein Betrag von 2.000 Euro kam für die Ukrainehilfe zusammen.

Während der Aufführung zeigten einige Talente ihr Können: Eine Trommlergruppe von drei Burschen begeisterte ebenso wie der Sologesang von Leonie Glaser und Elena Schuster. Ein ukrainisches Mädchen, das erst zwei Klavierstunden absolviert hatte, spielte mit einer Schulkollegin vierhändig, und die Tanzgruppe führte einen Bändertanz vor. Die Begeisterung des Publikums war bei den beiden einstündigen Vorstellungen enorm.

Großes Peace-Zeichen beim Schulzentrum. Im Gmünder Schulzentrum wurde vorige Woche eine weitere Spendenaktion ins Leben gerufen: Durchgeführt wurde das Projekt im Rahmen des Ethikunterrichts des ersten Aufbaulehrgangs mit Katharina Deinhofer. Ziel war es, ein Zeichen für Solidarität und Frieden zu setzen. Für zwei Euro konnten blaue und gelbe Luftballons erworben werden und es gab ein Buffet mit einer Auswahl an ukrainischen Speisen.

Alle 400 Schüler und Lehrer des Schulzentrums versammelten sich am Sportplatz und stellten sich als großes Peace-Zeichen auf. Vor dem gemeinsamen Luftballonstart erläuterte Schülerin Adriana Huber in einer Ansprache die Hintergründe des Projektes: „Da ich selbst ukrainische Wurzeln habe, macht es mich umso stolzer heute hier stehen zu dürfen.“ Insgesamt konnten 1.800 Euro an „Apotheker ohne Grenzen“ gespendet werden.

