Rückzug von Smartwings vom Flughafen Budweis

Für Aufsehen sorgt eine Entscheidung, die die Fluggesellschaft Smartwings getroffen hat: Sie zieht sich von den Regionalflughäfen, einschließlich des Flughafens in Planá bei České Budějovice, zurück. Dabei ist der Flughafen in Budweis erst seit diesem Sommer voll in Betrieb, die Klientel reagierte auf die Entwicklung sofort besorgt. Das Reisebüro Čedok, das als einziges mit dem Flughafen České Budějovice zusammenarbeitet, beruhigte jedoch seine Kunden.

An Plänen für Sommerangebot 2024 wird festgehalten

Denn Čedok hat vor, neue Fluggesellschaften unter Vertrag zu nehmen. "Wir bereiten das Angebot an Reisezielen und Reisen für den Sommer 2024 gemäß den angekündigten Plänen vor. Wir haben bereits Mitte August dieses Jahres mit dem Verkauf von Reisen begonnen. Im Moment haben wir bereits eine andere Fluggesellschaft für die große Mehrheit der angebotenen Reiseziele aus kleineren Regionalflughäfen für den nächsten Sommer gesichert“,bestätigte Kateřina Pavlíková, Sprecherin von Čedok.

Pavlíková versicherte, dass die Kunden auch in der nächsten Sommersaison aus Südböhmen in den Urlaub fliegen können. Die „first minute“-Reservierungen werden weiter angeboten. Das gleiche gilt für die Winterflüge nach Ägypten. Das Büro arbeitet mit verschiedenen Fluggesellschaften zusammen. "In diesem Jahr sind wir bereits mit Corendon Airlines oder Air Cairo geflogen, wir nutzen auch regelmäßige Flüge mit Air Montenegro oder Ryanair. Für den Winter haben wir LOT und Neos. Wir sind immer auf der Suche nach der besten Alternative", erklärte Pavlíková im sozialen Netzwerk X.

Smartwings begründet Rückzug mit „unzureichenden Einrichtungen“

Smartwings begründete seinen Rückzug von den Regionalflughäfen in České Budějovice, Karlovy Vary und Pardubice mit unzureichenden Einrichtungen. Auch Martin Kuba, der Kreishauptmann von Südböhmen, reagierte auf die Situation. Er hält die Entscheidung von Smartwings für ungerecht gegenüber den Bewohnern der betroffenen Regionen. Außerdem sei das Interesse an Flügen von Budweis aus in diesem Jahr sehr groß gewesen.

Kuba betonte, dass das Angebot an Flügen ab Februar nächsten Jahres größer sein werde. Neu wird beispielsweise die Reise nach Taba auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel am Roten Meer angeboten. Der erste Flug soll am 2. Februar starten. Termine dorthin gibt es wöchentlich bis Mitte Mai. Weil das Interesse an Flügen aus Budweis groß war, hat sich Čedok entschlossen, auch welche im Winter anzubieten. Außerdem werden wieder Flüge nach Antalya in der Türkei, Kreta und Rhodos in Griechenland sowie nach Burgas in Bulgarien und Enfidha in Tunesien angeboten.

Lage des Budweiser Flughafens als Vorteil

Logischerweise ist der Flughafen auch am Frachtverkehr interessiert, was sein Leiter Ivan Trhlík kürzlich in einem Interview bestätigte: Der Flughafen České Budějovice habe den Vorteil, dass es hier bald eine Autobahn geben werde, die Lage sei hervorragend. Er stehe laut Trhlík nicht im direkten Wettbewerb mit Wien und Linz. Jedoch sei die Entwicklung der Luftfahrt unberechenbar. „Entweder braucht man viele Linien oder man braucht ergänzende Aktivitäten, die aber gut durchdacht sein müssen“, erklärte Trhlík.

