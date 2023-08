Teuerung abfedern Beteiligungsprojekt für Waldviertler Naturpark startet

Mit Heini Staudinger (links) und Johannes Pilz (rechts) hat das Projekt schon zwei priminente Unterstützer, darüber freut sich auch Geschäftsführerin Christiane Mader (vorne links). Foto: COMÚN, COMÚN

A rtenvielfalt & Klimaschutz in Zeiten der Teuerung gemeinsam stärken: Neues Projekt fürs Hochmoor in Schrems, die Stadt will Spendengelder verdoppeln. Backwelt Pilz und Heini Staudinger machen schon mit.

Start für ein Beteiligungsprojekt der gemeinnützigen Bundesstiftung COMÚN: Gemeinsam mit Stadt Schrems und Naturpark Hochmoor wurde der „Förderkreis Hochmoor Schrems“ geschaffen, innerhalb dessen Private und Betriebe spenden können – die Stadt will die bis Oktober zusammenkommenden Gelder verdoppeln. Die öffentliche Hand könne die Mehrkosten zur Stärkung des „Biodiversitäts-Hotspots“ angesichts der Teuerung nicht alleine tragen, nennt COMÚN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena in einer Presseaussendung den Hintergrund: „Auf diese Weise soll das frei verfügbare Jahresbudget des Naturparks um über 20 Prozent angehoben werden.“ Gehofft wird bis Ende Oktober auf 10.000 Spendeneuro, die Stadt würde ihre bisher 90.000 Euro Subvention pro Jahr dann auf 110.000 Euro erhöhen. Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) hofft laut Aussendung auf eine Steigerung der „Identifikation der Bevölkerung und der Unternehmen mit unserer Heimat und ihren vorhandenen Schätzen, die es zu erhalten gilt“, die Initiative diene der Bewusstseinsbildung und zeige „die Notwendigkeit zur Unterstützung und Erhaltung unseres Naturparks auf“. Auch ÖVP-Stadtrat David Süß, Vorsitzender im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, steht zum Projekt. Er nennt es einen „Mosaikstein für eine gute Weiterentwicklung dieser erlebenswerten Moorlandschaft“, der 1,2 Millionen Quadratmeter große Naturpark sei als „einzigartiger Naturschauplatz“ weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannt. Backwelt Pilz & Waldviertler Werkstätten im Boot. Unterstützung kommt von der Backwelt Pilz, die seit Jahren stark auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umwelt setzt (Geschäftsführer Johannes Pilz: „Jeder Beitrag ist wichtig, um die Region Waldviertel und seine wunderbare Natur auch für zukünftige Generationen zu bewahren.“) und den Waldviertler Werkstätten um Heini Staudinger. Staudinger spürt im Hochmoor das „Wilde und Ursprüngliche“, eine „Natur, die nicht von der Wirtschaft hergerichtet/hingerichtet wurde. Die Urkräfte der Natur schlummern auch in uns.“ Das Hochmoor könne sie wecken. Die Hilfe sei essenziell für den Strukturerhalt, sagt Geschäftsführerin Christiane Mader laut Aussendung: Erst habe die Pandemie massive Herausforderungen bedeutet, zumal man als gemeindenaher Betrieb von Covid-Paketen ausgenommen war, nun sei die Teuerung zu bewältigen. „Die stark gestiegenen Einkaufspreise bei Gastronomie- und Souvenirware kann man kaum 1:1 an den Gast weitergeben“, sagt Mader, dazu kämen seit 2021 verdreifachte Kosten alleine für den Strom. Spenden (je nach Wunsch anonym oder mit öffentlicher Nennung) an die Stiftung COMÚN – Verwendungszweck: Hochmoor Schrems; IBAN: AT96 2011 1839 3960 9200; BIC: GIBAATWWXXX.