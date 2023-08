Neuer NBG-Chef: „Restrukturierung trägt Früchte“

Beim Gmünder Glasfaser-Pionier NBG wird ein im Dezember 2022 beschlossener Restrukturierungs-Prozess Schritt für Schritt umgesetzt. „Wir konzentrieren uns auf die erfolgreichen Kerngeschäfte mit dem Ziel, die NBG-Gruppe wieder profitabel zu machen“, betont der im Zuge dessen zum CEO der NBG Holding GmbH bestellte Tom Seidl acht Monate nach dem Aus der NBG-Fiber, die hochreinste Glasfaser-Rohkörper erzeugen sollte.

Diesen Kern bilden künftig etwa hundert Beschäftigte, die einen Jahresumsatz von fast 25 Millionen Euro erwirtschaften.

Mittlerweile ist wie berichtet nicht nur das organisatorisch in einer eigenen Holding verankert gewesene Glaswerk Geschichte, auch in der großen NBG-Holding mit den Stammgeschäften ist die einst zweistellige Zahl an Tochtergesellschaften und Beteiligungen auf eine Handvoll geschmolzen. Unter anderem ist die „kubator GmbH“ nicht mehr, die 2020 fixierte Beteiligung am Schweizer Sensorik-Spezialisten „Solifos“ wurde verkauft und ist nun wieder in Schweizer Besitz. Die Anfang 2022 mit 47,5-Prozent-Beteiligung der NBG-Holding gegründete „Digree GmbH“, die auf Investitionen in „grüne“ Energie von der Erzeugung bis zum Endverbrauch abzielt, steht vor dem Verkauf. „Es soll noch im August soweit sein. Erste Photovoltaik-Projekte stehen bereits vor der Umsetzung“, sagt Tom Seidl, der bisherige und plangemäß neben einem Partner auch künftige Geschäftsführer der Digree.

Konkursverfahren über Flexkom mit 19 Beschäftigten. Ein weiterer Restrukturierungs-Schritt wurde vorige Woche am Landesgericht Krems eingeleitet: Für die seit 2014 mehrheitlich in NBG-Besitz gestandene „NBG Flexkom GmbH“ mit 19 Beschäftigten, die auf klassische Glasfaser-Installationen ausgelegt war, wurde ein Konkursverfahren angemeldet. Der Betrieb wurde inzwischen eingestellt.

Im ursprünglichen Restrukturierungs-Plan aus Dezember 2022 sei die Verkaufsabsicht für die Flexkom festgehalten worden, sagt Seidl. Warum? Die Gesellschaft sei ein Sorgenkind gewesen, das jahrelang im besten Fall ausgeglichen bilanzieren habe können. Ein Verkauf sei nicht möglich gewesen, hohes Interesse habe es lediglich für das gut ausgebildete Personal – darunter 15 Monteure – gegeben. Zuletzt seien rückläufige Geschäfte durch verschobene Glasfaser-Projekte und fehlende Liquidität einem positiven Fortbestand im Wege gestanden, daher sei nur die Liquidation geblieben.

Die NBG-Gruppe umfasst nun fünf Betriebe unter dem Dach der NBG Holding GmbH, darunter neben einer Beteiligung in Tschechien und einem US-Vertrieb auch die „NBG Home GmbH“ für Produkte, Dienstleistungen bzw. Handelswaren rund um den FTTH-Ausbau, die „NBG Systems GmbH“ als Vertriebsgesellschaft der Holding und das langjährige Flaggschiff „NBG Tube GmbH“ (vormals FCT) als Produktionsgesellschaft der Holding. Die NBG-Kerngruppe mit Holding, Systems und Tube erzeugt und vertreibt mit 80 Beschäftigten hochleistungsfähige „Fiber in Metal Tubes“ (FIMT) – robuste Stahlröhrchen, in die feine Glasfaser-Stränge einbettet werden.

„Höchstwert seit vielen Jahren“ im Röhrchenwerk. Der Motor im Röhrchenwerk brummt massiv, betont Geschäftsführer Seidl: „Wir liegen hier deutlich und nun schon den siebenten Monat in Folge über dem Plan aus 2022. Die Restrukturierung trägt Früchte.“ Gearbeitet wird demnach in drei Schichten auf allen drei Röhrchenmaschinen, die bis in den Herbst hinein komplett ausgelastet seien. Seidl spricht vom höchsten Auftragsstand der NBG-Tube und einem sich abzeichnenden Jahresumsatz von zumindest 15 Millionen Euro, „ein Höchstwert seit vielen Jahren“.

Das Werk gewinne dank des Engagements aller Mitarbeitenden und immer stärkerer Spezialisierung an Boden. Es habe unter dem im Dezember 2022 aus den eigenen Reihen zum Vertriebsgeschäftsführer aufgerückten Patrick Weissinger zahlreiche neue Kunden gewonnen und Verbindungen zu bestehenden ausgebaut. Tube produziert bei einem Exportanteil von über 85 Prozent unter anderem für den Unterwasserbereich, die Öl- und Gasindustrie oder den Bereich „Harsh Environment“ zur Nutzung der Glasfaser unter härtesten Bedingungen. So ermöglichen FIMT-Röhrchen aus Gmünd Messungen und Datenübertragungen bei Extremtemperatur und hohem Druck etwa an Öl- und Gasfeld-Bohrlöchern.