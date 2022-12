Eggern: Fertighausbauer WHB-Steinböck insolvent

Nächste Insolvenzmeldung im Gmünder Bezirk: Nach zwei Konkursen in der NBG- Gruppe wurde am Landesgericht Krems mit 20. Dezember ein Sanierungsverfahren über das Vermögen der WHB-Steinböck Fertighaus GmbH in Eggern eröffnet. Den Antrag mit dem Ziel der Fortführung und einer 20-prozentigen Quote stellte der Mitte der 1990er Jahre gegründete Fertighausbauer – Planung und Verwaltung hat die Steinböck Homes GmbH inne – selbst.

Zehn Beschäftigte

Eigentümer Mario Steinböck konnte durch die NÖN noch nicht erreicht werden. Laut Arbeiterkammer sind zehn Beschäftigte von der Insolvenz betroffen, wurde für 2. Jänner eine Betriebsversammlung angesetzt.

Zum Masseverwalter des Verfahrens ohne Eigenverwaltung wurde Rechtsanwalt Wolfgang Mayrhofer bestellt, der erachtet es als „Glücksfall“, dass vor einer Winterpause alle Baustellen abgearbeitet wurden. Die Beschäftigten seien daher derzeit ohnehin in einer geplanten Winterarbeitslosigkeit. Zu den Gründen für die Insolvenz konnte er noch keine Angaben machen, so Mayrhofer am Dienstag.

