Brauch zur Osterzeit: Ratscherkinder waren im Bezirk Gmünd unterwegs

Im christlichen Glauben geht es vor allem am Karfreitag und am Karsamstag um die Grabesruhe – es wird auf Stille geachtet, die Glocken läuten in diesen Tagen üblicherweise nicht. Im Volksmund heißt es von Gründonnerstag bis zur Osternacht: „Die Glocken fliegen nach Rom“. Um Gläubige dennoch auf bestimmte Gebetszeiten hinzuweisen, hat sich der Brauch des Ratschens entwickelt.

