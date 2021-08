Für "Hin & Weg" kehrte der Kurzfilm "Hörmanns" an seinen Originalschauplatz zurück. Lokaler Programmpunkt war auch das am Sonntag vom Chor des Musik- und Gesangsvereins Litschau gestaltete "Singen bei der Sängerhütte", begleitet von der Gruppe "Die Herrenseer".

Zum Start am Freitag gab es Calle Fuhrs Bühnenessay "Finale". "Die Fellner-Lesung" gastierte in der Manege des Circusglück und holte in ihren Imitationen Wolfgang Fellner, Heinz-Christian Strache und "Bambi" Nina Bruckner nach Litschau. Auf der Lagerfeuerwiese am Herrensee diskutieren die Schauspieler Enrico Riethmüller und Tobias Resch auch am kommenden Wochenende in "Wer hat Angst vorm weißen Mann?" noch einmal über ihre Männlichkeit.

Einen Ausblick auf das zweite Festival-Wochenende gibt es hier:

"Hin & Weg" in Litschau Kafka, Küche und (Ufer-)Konzerte

Einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene "Hin & Weg"-Wochenende lest ihr ab Mittwoch in der Gmünder NÖN und im ePaper.