In der Stadthalle: Viele Gäste tanzten beim Schremser Stadtball .

Der Stadtball der SPÖ Schrems stand am 18. Februar in der Stadthalle einmal mehr im Zeichen der roten Nelken. Diese wurden beim Eingang in den Ballsaal überreicht. Schüler des Schulzentrums Gmünd eröffneten die Veranstaltung.