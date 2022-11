Start ins erste Adventwochenende: Weitraer Adventtage sind eröffnet

Sie gestalteten die Eröffnung mit und David Herzog durfte den Lichtschalter zur Illuminierung des Weihnachtsbaumes betätigen. Unter den Ehrengästen war auch Landesrat Ludwig Schleritzko. Am Samstag und Sonntag geht es mit dem Standlmarkt und der Weihnachtsausstellung in der Altstadt, am Rathausplatz, am Kirchenplatz und im Schloss weiter.

