Stimmungsvolles Pfarrfest in Heidenreichstein

Stimmungsvoll und bei bestem Sommerwetter fand im Pfarrhof Heidenreichstein das traditionelle Pfarrfest statt. Ausgehend vom Kindernachmittag über das Seniorencafe bis hin zum unterhaltsamen Abend mit der Band "FOR YOU" sowie dem sonntäglichen Festgottesdienst mit anschließendem gemütlichen Frühschoppen war für alle Altersgruppen was dabei.

