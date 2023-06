Veranstaltungen im Bezirk Gmünd: Die besten Bilder vom Wochenende

Das Feuerwehrfest in Hirschbach war ein großer Erfolg für Kommandant Manfred Böck und sein Team. Am Sonntag trafen 74 Oldtimerfahrzeuge ein, die an einer gemeinsamen Ausfahrt teilnahmen. Auch in Grünbach hat die Feuerwehr um Rene Pönwalter zum Frühschoppen eingeladen. Für die Kinder war im Stadel ein Spielplatz eingerichtet, wo sich der Nachwuchs austoben konnte. Gemütlich ging es auch beim Frühschoppen des Fischereivereins in Amaliendorf zu.

Beim jungen Publikum besonders beliebt: einerseits die „Caribbean Feeling-Party“ in Schandachen sowie die „Freaky Friday“ Party und das Bergfest in Altweitra. Beiderorts war der Andrang groß, das freute die freiwilligen Helfer um die Kommandanten Markus Zimmermann (Schandachen) und Christian Winkler (Altweitra).