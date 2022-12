Reinhard Mandl: Buch gegen die Scheu vorm „Öffi-Fahren“

Der Wiener Reinhard Mandl hat als Reisefotograf schon viele Länder dieser Welt gesehen. „Zweiheimisch“ wurde er aber, wie er sagt, in Weitra. In seinem neuesten Buch über klimafreundliche Entdeckungsreisen ist auch seiner Wahlheimat ein Kapitel gewidmet. „Österreich mit dem KlimaTicket entdecken“ heißt das Werk, das im Verlag Elsengold erschienen ist.

Reinhard Mandl, Christine Grabmayer & Yuki entdeckten Weitra für sich. Foto: Brigitte Kögler

Vor etwa sieben Jahren haben Reinhard Mandl, seine Frau Christine Grabmayer – eine pensionierte Zoologin – und Shiba Inu-Dame Yuki einen Zweitwohnsitz in der Kuenringerstadt begründet. Sie sind bezaubert von ihrem Ausblick auf eine Baumallee, schätzen das ruhige, kleinstädtische Leben und die gute Infrastruktur, und haben auch etliche private Kontakte geknüpft. „Wir fühlen uns als Zweiheimische“, sagen sie. Die Natur ist ein weiterer Pluspunkt – Mandl ist passionierter Langstreckenläufer, der ab und zu gern den Mandlstein in seine Runde einbaut.

Mit 16 zur Fototour auf den Großglockner geradelt

Er war immer schon gerne unterwegs. 1960 in Amstetten geboren, zog es Mandl nach der HAK-Matura nach Wien. Er studierte Völkerkunde mit Schwerpunkt Indianerreservate Nordamerikas. 1983 brach er zu seiner ersten von insgesamt zehn Reisen dorthin auf, fuhr zwei, drei Monate mit dem Mietwagen durch die USA und Kanada. Dabei fand er rasch heraus, dass er mehr Interesse am Dokumentieren als am Forschen hat: „Ich wäre ein schlechter Wissenschaftler geworden.“ So entstanden im Laufe der 1980er und 90er Jahre mehrere Fotodokumentationen über verschiedene Völker der „Native Americans“, aber auch über europäische Reiseziele, die er österreichweit in Diashows präsentierte.

Seine erste Spiegelreflexkamera hatte Mandl als 16-Jähriger mit dem Lohn für seinen ersten Ferialjob gekauft. Einen Monat später radelte er mit seinem Freund auf den Großglockner und dokumentierte dieses Abenteuer – die Lust an der Reisefotografie erwachte. Irgendwann entdeckte er auf herbstlichen Wanderungen das obere Waldviertel und, zu seiner Freude, den Mandlstein – diese Schreibweise des Mandelsteins findet sich auf älteren Landkarten. Sein erster Waldviertel-Bildband entstand 1998.

Ein Spezialauftrag führte den Fotografen und seine Frau 2008 schließlich auf ihre letzte Nordamerika-Reise: Er sollte für die Ausstellung „Sitting Bull und seine Welt“, die in Bremen, Tampere (Finnland) und Wien gezeigt wurde, den Urenkel des legendären Stammeshäuptlings aufsuchen. Die beiden wurden sehr gastfreundlich aufgenommen und durften sogar übernachten: „Wir haben in einem Raum geschlafen, wo auch Zusammenkünfte zwecks spiritueller Kontaktaufnahme stattfanden, das war ein sehr besonderes Gefühl.“ Danach kam Yuki zur Familie, die Zeiten mehrwöchiger Reisen endeten. Die Themen der zahlreichen Dokumentationen, Ausstellungen und Bildbände verlagerten sich auf Wien und Niederösterreich.

Für sein bis vor kurzem letztes Buch war Mandl zu Fuß auf dem Jakobsweg durch das Weinviertel unterwegs.

Neues Buch soll die „Scheu vorm Öffi-Fahren nehmen“

In seinem neuen Werk über das Klimaticket teilt er nun seine Erfahrungen mit Bahn und Bus und gibt persönliche Tipps: „Das Buch soll Lust auf selbst geplante Touren machen und die Scheu vorm Öffi-Fahren nehmen.“ Er war überrascht, wie angenehm das Reisen mit der Bahn ist und wie einfach auch kleinere Ortschaften per Bus zu erreichen sind – zumindest wochentags. 20 Berichte über klimafreundliche Entdeckungsreisen quer durch Österreich, meist eintägige Ausflüge mit Sightseeing und kleinen Wanderungen, hat er aufgezeichnet. Einer davon beschreibt einen Ausflug in die Kuenringerstadt, inklusive Lauf auf den Mandlstein.

