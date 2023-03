Künstlerwechsel im Gmünder Espresso & Music

Am 12. März wurde die Ausstellung des mehrfach ausgezeichneten Eurocature Preisträgers Christian Stellner mit Karikaturen und Porträts von weltbekannten Musikern abgebaut, und Deborah Pfeiffer platzierte an deren Stelle ihre Fotografien.

Ab 13. März kann man im Espresso & Music die großartige Foto-Ausstellung bei freiem Eintritt besichtigen. Die gebürtige Tirolerin Deborah Pfeiffer fotografiert leidenschaftlich gerne zu verschiedenen Jahreszeiten Gleise und andere Motive in der Natur. Dabei entstehen einzigartige Momentaufnahmen, die großformatig als Bilder gerahmt ausgestellt werden.

Deborah Pfeiffer hat in der Nähe von Waidhofen an der Thaya ihren Lebensmittelpunkt und widmet sich seit mehr als zehn Jahren der Fotografie. Ihre Erfahrungen und die daraus resultierenden Ergebnisse kann man im Espresso & Music, in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, zu den Öffnungszeiten Montag bis Samstag, 8.30 bis 18.00 Uhr, besichtigen.

