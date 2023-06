Fotos von Michael Mikscha Sonderausstellung in Weitraer Museum: Die Ukraine in alten Bildern

Bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Ukraine in alten Bildern“ im Museum Alte Textilfabrik: Michael Gall, Rainer Oppel, Tamara Gall, Michael Mikscha, Brigitte Temper-Samhaber, Patrick Layr, Petra Zimmermann-Moser und Thomas Samhaber. Foto: Karin Pollak

Z wischen 2013 und 2021 bereiste der Gmünder Michael Mikscha, Fotograf und Lokführer bei den Waldviertelbahnen, die Ukraine per Eisenbahn. Darüber verfasste er ein digitales Fotobuch mit über 700 Seiten und über 2.000 Bildern. Ein Teil dieser eindrucksvollen Fotos wird jetzt in der Alten Textilfabrik in Weitra unter dem Titel „Die Ukraine in alten Bildern“ gezeigt.

„Das Thema Ukraine ist natürlich sehr speziell. In unseren Köpfen sind die schrecklichen Bilder von zerstörten Städten, die nicht einmal 500 Kilometer von uns entfernt sind, gespeichert. Durch Michael Mikscha erfahren wir, wie vielfältig und lebendig dieses Land vor dem Krieg war und hoffen, dass es wieder so werden wird“, sagte Museumsleiterin Brigitte Temper-Samhaber bei der Eröffnung der Sonderschau am vergangenen Samstag. Breite Spur und Zwiebeltürme Michael Mikscha erzählte von seinen vielen Reisen durch die Ukraine: „Nach einer Zugreise nach Moskau wollte ich nach Kiew. Diese Reise habe ich mir zum Geburtstag geschenkt. Von diesem Land war ich so fasziniert, dass ich jedes Jahr wieder gekommen bin.“ Als Eisenbahnfreak genoss er natürlich auch die Fahrten mit den Zügen mit einer Spurweite von 1.520 Millimeter besonders: „Mein Fotobuch heißt auch Breite Spur und Zwiebeltürme.“ Auf einer Landkarte dokumentierte Mikscha seine Fahrten und kennzeichnete alle Städte, die er besucht hat. Eindrucksvolle Bilder sind Zeugen lebendiger Städte wie Charkiw, Dnjepropetrowsk, Tschernihiw, Odessa oder Saporischia. Michael Mikscha mit seinen Kindern Manuel und Sandra sowie seiner Mutter Maria Hauer, die während seiner Ukraine-Reisen die beiden Katzen beaufsichtigt hat. Im Hintergrund die Karte mit den unternommenen Zugfahrten durch die Ukraine. Foto: Karin Pollak „Die Ukrainer sind sehr herzlich. Man kommt ganz gut mit Englisch über die Runden. Im Laufe der Jahre konnte ich das ukrainische Alphabet entziffern und mich zumindest lesend zurechtfinden“, so Mikscha, der vor allem von den imposanten Kirchen begeistert ist. „Auch die Stadt Slawutytsch, die erst 1986 für die Evakuierten aus Tschernobyl errichtet worden ist, ist etwas Besonderes. Hier gibt es einen hohen Lebensstandard, täglich verkehren mehrere Züge nach Tschernobyl, wo viele Bewohner dieser Stadt heute noch arbeiten.“ Bilder zeigen pulsierende Lebensfreude Dass viele der Städte, die Mikscha bei seinen 13 Ukraine-Reisen besucht hat, durch den Krieg zerstört sind, macht ihn sehr traurig, die Nachrichten darüber verfolge er nicht mehr. Mit den Fotos rückt er die Ukraine in das Licht, in dem sie vor etwas über 15 Monaten noch erstrahlte: Schön, pulsierend und voller Lebensfreude. Die Sonderausstellung wird mit einigen Leihgaben von Martina Birkmayr aus Brennerhof bei Karlstift ergänzt. Sie hat von mehreren Ukraine-Besuchen viele Andenken mitgebracht. Bei der Auswahl der Fotos wurde Brigitte Temper-Samhaber von einer Ukrainerin beraten, die seit ihrer Flucht in Bad Großpertholz wohnt. „Ihre Tochter hat die Perlentiere gebastelt, als Erinnerung an daheim.“ Zu sehen ist die Sonderausstellung während der Öffnungszeiten im Museum Alte Textilfabrik: Freitag von 13 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr.