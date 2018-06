Marschmusikwertung in Litschau .

Bei herrlichem Sonnenschein fand am Samstag anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Stadtkapelle Litschau im Rahmen des Musikfestes am Nachmittag die Marschmusikbewertung statt. Elf Kapellen haben dabei teilgenommen. Mehr dazu in der kommenden Printausgabe der Gmünder NÖN.