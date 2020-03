Claudia Volf schmunzelnd: „Die Zusammenarbeit mit Thomas gibt es seit 2018, er hat nicht gewusst, worauf er sich einlässt“. Das Ergebnis konnte sich auf alle Fälle sehen, bzw. hören lassen.

Die Bandmitglieder Johannes Neunteufel am Bass, Gerold Weißenböck am Schlagzeug und Sigi Schneider auf der E-Gitarre sind jeder für sich exzellente Könner auf ihren Instrumenten. Für Licht und Ton war Jörg Schewa verantwortlich. Josef Koppensteiner, bekannt als Musiker und Posaunist bei „Quintbrass“ und „Stoahoat & Bazwoach“, sprang für Günther Kainz, der gesundheitlich pausieren musste, jedoch beim Konzert anwesend war.

Gespielt wurden Songs von Claudia Volf wie „“For ever and endless“, laut Volf entstanden in der Galerie 99 in Weitra, sozusagen „Weitra, die Stadt der Inspiration“.

Volf beschäftigt sich in ihren Songs „Flow“, „Dopamine Junky“, Who I am“, „No more“ und „Big man“ kritisch mit Themen der heutigen Zeit und ihrem eigenen Zugang dazu.

Faulhammer steuerte Eigenkompositionen wie „Made at night“ und „Stay a while“ bei, Sigi Schneider seinen etwas anderen Blues mit „Good news Blues“.

Bei allen Stücken zeigte jeder einzelne Musiker in Solopartien seine Virtuosität auf seinem Instrument und erntete dafür jeweils begeisterten „Szenenapplaus“.

Auch das Corona-Virus wurde humorvoll angesprochen. Faulhammer: „Was wäre, wenn Minister Anschober anrufen würde und wir alle hier in zu Quarantäne im Rathaussaal verdonnert würden? Kein Problem, ‚Stay a while‘, es würde nicht fad werden, jeder könnte ein Instrument erlernen“.

Dank gab es von Claudia Volf noch für Conny Stütz und die vielen Helfer, die das umfangreiche Kulturangebot in Weitra möglich machen.