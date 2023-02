"Wir treibens bunt": Faschingsumzug in Litschau

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Überraschend viele Teilnehmer und Besucher sorgten für jede Menge Spaß. Bereits am Vormittag begann das lustige Faschingstreiben in den Geschäftslokalen sowie am Stadtplatz durch die Vereine USC, Rotes Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr Litschau. Weiter ging es dann zur Mittagszeit mit dem traditionellen Umzug, bei dem sich viele maskierte Gruppen zu Fuß und auf originell geschmückten Faschingswagen präsentierten.

Dabei übernahm Christian Buzek in gewohnter Professionalität die Moderation und begleitete mit viel Spaß den Umzug. Auch die Litschauer G´schäftsleute als Veranstalter sowie Christian Buzek waren begeistert über die vielen Teilnehmer und Besucher und freuen sich schon auf das nächste Jahr: "Natürlich sind auch neue Teilnehmer nächstes Jahr herzlich willkommen."

