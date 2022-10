Bezirk Gmünd: SPÖ hat jetzt einen Bürgermeister mehr

Gestaltete sich die Wahl des 60-jährigen Manfred Grill aus der Katastralgemeinde Karlstift zum Vizebürgermeister im Jänner 2022 noch etwas turbulent – er hatte damals im Gemeinderat auch aus der eigenen Koalition nicht alle Stimmen erhalten –, so fiel die Entscheidung um das Bürgermeisteramt nun eindeutig. Laut SPÖ-Meldung waren in der Sitzung am Donnerstagabend nur zwei der 18 abgegebenen Stimmen ungültig, die restlichen 16 entfielen auf Grill. Die ÖVP stellt seit der Wahl 2020 in Großpertholz acht Mandatare, die SPÖ sechs, die FPÖ fünf.

Der nunmehrige Altbürgermeister Hermann Hahn jun. rückte wie vereinbart als neuer Vizebürgermeister in die zweite Reihe. Für ihn gab es 13 gültige Stimmen – anders als zu seiner Bürgermeisterwahl im März 2020 also auch welche aus dem Lager der ÖVP. Den Platz im Gemeindevorstand machte für ihn FPÖ-Fraktionskollege Willi Peschke frei (die NÖN berichtete im Vorfeld).

Glückwunsch von GVV-Präsident Dworak

Als Gratulant stellte sich NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak ein. Grill habe nun „die Chance zu beweisen, wie gut und nachhaltig sozialdemokratische Kommunalpolitik für die BürgerInnen funktioniert“.

Das sagt der neue Bürgermeister

Der neue Gemeindechef Grill streicht in einer SPÖ-Aussendung sein Bemühen um „die Zusammenarbeit mit allen in der Gemeinde vertretenen Parteien zum Wohle unserer Gemeinde“ hervor. Weiters heißt es dort: „Besonders wichtig ist mir auch die Sicherung der Arbeitsplätze in unserem gemeindeeigenen Gesundheitshotel Bad Großpertholz. Weiters werden Projekte wie der Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet, der Ausbau der Kinderbetreuung, weitere Investitionen am Schulstandort sowie die Unterstützung und Förderung unserer zahlreichen Vereine und Feuerwehren zentrale Themen meiner Arbeit werden. Auch auf unsere betreuungsbedürftigen älteren MitbürgerInnen werde ich nicht vergessen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.