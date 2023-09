Wasser & Kanal werden teurer in Weitra

Bei der laut Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) „intensiven“ Sitzung des Gemeinderates vorige Woche konnten mit Beschlüssen zur Flächenwidmungsplan-Änderung und zur neuen Wasserleitung nach Spital „Meilensteine“ gesetzt werden. Kanal- und Wassergebühren wurden auch erhöht.

„Wir haben acht Jahre die Gebühren für den Kanal und vier Jahre für das Wasser nicht erhöht. Die Erhöhungen sind mit rund acht Prozent moderat, denn wir wollen unsere Bürger nicht noch mehr belasten. Wir liegen mit den Erhöhungen weit unter dem Index“, betont Bürgermeister Patrick Layr.

Diese Anpassungen bei den Kanalgebühren seien laut ihm unumgänglich gewesen, „damit wir die Qualität und Nachhaltigkeit unseres Abwassersystems sicherstellen können.“ Die Kanalbenützungsgebühr (sowohl Schmutz-, als auch Mischwasser) wird sich von 2,50 Euro auf 2,70 Euro erhöhen, die Einmündungsabgabe für Mischwasser von 15,80 Euro auf 17,10 Euro, für Schmutzwasser von 14,70 Euro auf 15,90 Euro, für Regenwasser von 4 Euro auf 4,30 Euro. Die schmutzfrachtbezogene Gebühr (spezifischer Jahresaufwand) wird von 41,80 Euro auf 45,58 Euro erhöht.

So wie bei den Kanalgebühren müssen auch bei der Erhöhung der Wasserbezugsgebühr, die von 1,70 Euro auf 1,83 Euro pro Kubikmeter angehoben wird, die gestiegenen Energiekosten und die Inflation berücksichtigt werden. „Außerdem sind die Kosten für die Planung, die Errichtung und den Betrieb der neuen Transportleitung, die für eine zuverlässige Trinkwasserversorgung der Katastralgemeinde Spital notwendig ist, in die Kalkulation der neuen Gebühren eingeflossen“, sagt Layr, und: „Diese Erhöhung entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von rund 1,24 Euro bei einem Verbrauch von 100 Kubikmeter pro Jahr. Für diese neue Transportleitung wurden Ausrüstungsgegenstände um rund 49.000 Euro von Spezialfirmen angekauft.

Gegenantrag gestellt – er wurde abgelehnt

Die Erhöhung der Kanal- und der Wasserbezugsgebühren trugen die beiden Gemeinderäte der FPÖ nicht mit, sie stimmten dagegen. „Am Tag vor unserer Gemeinderatssitzung wurde im Parlament das Bundesgesetz für einen Zuschuss an die Länder zur Finanzierung einer Gebührenbremse beschlossen. 150 Millionen Euro werden dafür nach der Volkszahl an die Länder verteilt, die wiederum dieses Geld unter den Gemeinden aufteilen. Daher haben wir den Gegenantrag gestellt, dass wir mit unserer Gebührenerhöhung noch zuwarten und uns vorher ansehen, wie viel Geld wir aus diesem Topf bekommen“, erklärt Gemeinderat Dietmar Butschell. Dieser Gegenantrag wurde jedoch abgelehnt. „Das Argument, die Zuweisung dieser Förderung würde lange dauern, stimmt nicht. Die Länder müssen bis Ende des Jahres dem Bund mitteilen, wie das Geld aufgeteilt worden ist. Bis dahin hätten wir warten können.“

Weitere Beschlüsse. Auch bei der Verlängerung der Mitgliedschaft beim Interkomm-Verein „Wohnen im Waldviertel“ für die nächsten fünf Jahre stimmte die FPÖ dagegen. „Wir wollten wissen, bei wie vielen Vereinen wir Mitgliedsbeiträge zahlen und was der Output ist. Das konnte niemand beantworten“, sagt Butschell. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich in dem Fall auf 2.900 Euro pro Jahr. Einstimmig wurde die Änderung des Raumordnungsplanes und des Bebauungsplanes beschlossen. Am Kühlhofberg werden drei Bauplätze geschaffen. Auch in Spital und Großwolfgers stehen wieder Bauplätze zur Verfügung.